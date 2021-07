Rejestracja 2021

Rejestracja na udział stacjonarny trwa do 19 września 2021 r.

4. Jak wygląda proces rejestracji?

Po wejściu na stronę www.eecpoland.eu do zakładki Rejestracja należy zapoznać się z informacją dotyczącą pakietów dostępu. Załóż konto, podając swój adres mailowy.

• Mam już swoje konto:

Jeśli adres mailowy znajduje się w naszym systemie, otrzymają Państwo komunikat o możliwości zalogowania się z wcześniej podanym hasłem bądź opcję „Odzyskaj hasło”. W przypadku odzyskiwania hasła na podany adres mailowy zostanie wysłany kod jednorazowy, który należy wpisać w odpowiednie okno. Wpisz nowe hasło oraz je powtórz. Po zalogowaniu się na konto sprawdź poprawność danych osobowych i wybierz interesujące sesje tematyczne. Po zapisaniu się następuje przekierowanie do statusu zgłoszenia (Nowe – oczekuje na zatwierdzenie przez Organizatora). Oznacza to, że zgłoszenie zostało wysłane, konto jest aktywne, a zgłoszenie oczekuje na weryfikację przez Organizatora.<

• Nie posiadam konta:

W przypadku kiedy adres mailowy nie widnieje w systemie, trwa proces zakładania nowego konta, czyli wpisanie swoich danych osobowych, stworzenie hasła oraz zaakceptowanie oświadczenia o danych osobowych. Po wpisaniu poprawnych danych zostanie do Państwa wysłany kod aktywacyjny (należy sprawdzić skrzynkę SPAM). Uwaga! Proszę nie wyłączać strony przeglądarki z rejestracją. Należy wybrać sesje tematyczne oraz zapisać się na Kongres. Po zapisaniu się następuje przekierowanie do statusu zgłoszenia (Nowe – oczekuje na zatwierdzenie przez Organizatora). Oznacza to, że zgłoszenia zostało wysłane, konto jest aktywne, a zgłoszenie oczekuje na weryfikację przez Organizatora.